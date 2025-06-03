Şırnak'ta Gabar Dağı petrol arama sahasında 130 personelle tatbikat yapıldı

Şırnak'ta Gabar Dağı petrol arama sahasında 130 personelle tatbikat yapıldı
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Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 72 No'lu petrol arama sahasında 130 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 72 No'lu petrol arama sahasında 130 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) organizasyonunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği petrol sahasındaki sondaj kulesinde kontrolsüz gaz girişi nedeniyle yangın ve patlama meydana geldi.

UMKE yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Jandarmanın çevre güvenliğini sağladığı alanda, AFAD ekipleri kimyasal gaz kontrolü yaptı.

Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak Belediyesi itfaiye ve cenaze işlemleri ekipleri, Turkish Petroleum International Company (TPIC) Bölge Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekipleri de katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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