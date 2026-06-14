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Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Velat Çetin (28) boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının kurtarma çabaları yetersiz kalırken, ekipler Çetin'in cansız bedenine ulaştı.

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Velat Çetin (28), boğuldu.

Olay, öğleden sonra Güçlükonak ilçesi Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden 4 arkadaş, serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne girdi. Bu sırada Velat Çetin suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen gözden kaybolan Çetin için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Velat Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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