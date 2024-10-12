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Şırnak'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Şırnak'ta Gazi Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda A.K. ve Ö.K. yaralandı. Yaralılardan Ö.K.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Şırnak'ta çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Gazi Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, A.K. ve Ö.K. yaralandı.

Ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Gazi Paşa Mahallesi Kavga

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