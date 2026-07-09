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Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişi aranıyor

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak için AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri arama çalışması başlattı. Sak, akşam saatlerine kadar bulunamazken, aramalara yarın farklı illerden ekiplerin katılacağı bildirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Erkan Sak (25), arkadaşlarıyla Taşarası köyü Komato bölgesinde Habur Çayı'na balık tutmaya gitti. Balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek suya düşen Sak, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, 5 personel, 1 arama kurtarma botu ile su üstü ve su altı dronlarıyla çalışma yürüttü. Cizre ilçesinden de 4 dalgıç personel görevlendirildi.

Akşam saatlerine kadar süren aramalarda bulunamayan Sak'ı arama çalışmalarının, yarın Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi personelinin katılımıyla sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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