Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 18-24 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 19'u tutuklanırken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 18-24 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 29'u adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan