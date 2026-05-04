Şırnak'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı
Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan