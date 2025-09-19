Şırnak'ta 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları

ŞIRNAK'ta 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Şırnak'ta düzenlenen etkinlikler, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Şırnak Valiliği bahçesindeki törende çelenk sunan il protokolü, ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Burada İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Şehitlik anıtına karanfil bırakılmasının ardından Şırnak Şehit ve Gazi Güvenlik Korucuları Federasyonu ziyaret edildi. Etkinlikler kapsamında protokol üyeleri ve gaziler, Prestij Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte 'Kahramanlar kardeşlik yolunda' pankartı taşındı. Programa Vali Birol Ekici, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

VALİ EKİCİ GAZİLERİMİZE MİNNETLE ANMAK ZORUNDAYIZ

Vali Birol Ekici, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada Şırnak'ın şehitler ve gaziler diyarı olduğunu ifade ederek, "19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik unvanının verildiği gündür. Bu yıl 104'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci yüzyılındayız. 2'nci yüzyılda birlik beraberlik içerisinde daha müreffeh, kalkınmış, daha çok huzura ermiş bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Şırnak, şehitler ve gaziler diyarıdır. Gaziler Derneği Başkanımız Mehmet Güngör Bey'den Şırnak'ta 51 tane katliam olduğunu ve burada 400 korucu ile 352 vatandaşımızın vefat ettiğini, rahmete kavuştuğunu öğrenmiş bulunmaktayım. ve toplamda da 1019 Şırnaklımız şehadete ermiş durumda. 2040 tane ülkenin diğer yerlerinden gelip burada şehit olan askerimiz, polisimiz, doktorumuz, öğretmenimiz, ebemiz, hemşiremiz, kamu görevlimiz var. Adeta Şırnak toprağa sıksan şüheda fışkıracak ulu bir mekan, kutsal bir mekan. Bu topraklarda güçlü olmamız gerektiğini hep birlikte biliyoruz. Bir defa bugün NATO'nun 2'nci büyük ordusuna sahibiz. Dünyanın 7'ncü büyük ordusuna sahibiz. Bu büyük ordumuzda hemen sınırımızdaki ülkelere bakıyoruz işte hepsi karmaşa içerisinde. Huzurlu, güçlü, barışı koruyan bir devletiz. Dünyada barışı koruyan bir devletiz. Bu yolda Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Ben Gaziler Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. Gazilerimize tamamına minnetle onları anıyorum. Şahadete eren, ahirete irtihal eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ahirete istidat eden gazilerimizi yine minnetle rahmetle anıyorum" dedi.