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Şırnak'ta 178 aranan hükümlü yakalandı

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Şırnak'ta 1-14 Temmuz tarihleri arasında polis ekiplerince yapılan denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 178 hükümlü yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Şırnak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 178 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 1-14 Temmuz'da polis ekiplerinin, aranan kişilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 178 hükümlünün yakalanarak adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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