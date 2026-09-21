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Şırnak'ta 14-20 Eylül operasyonlarında 113 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Şırnak'ta 14-20 Eylül'de düzenlenen asayiş operasyonlarında 113 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 110'una adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 113 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, 14-20 Eylül'de 155 asayiş olayı meydana geldi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 110'una adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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