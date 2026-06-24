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Silopi'de anız yangınında 300 dönüm arazi zarar gördü

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 dönüm arazi zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 dönüm arazi zarar gördü.

Silopi ilçesinde Başverimli Beldesi ile TIR Parkı sahası yakınlarındaki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 dönüm arazi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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