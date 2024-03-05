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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ARFF Memurları Günü kutlandı

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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ARFF memurlarının katılımıyla ARFF Memurları Günü kutlandı. Etkinliğe İdil Kaymakamı, Havalimanı Müdürü ve havalimanı personeli katıldı.

ARFF Memurları Günü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda görevli ARFF memurlarının (Havalimanı Kurtarma ve Yangın Görevlileri) katılımıyla kutlandı.

Havalimanında düzenlenen etkinliğe, İdil Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Anıl Adıgüzel, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ve havalimanı personeli ve ARFF memurları katıldı.

Şükrü Benek yaptığı açıklamada, ARFF personelinin her daim yaşanabilecek tüm felaketlere hazırlıklı olması için tüm eğitimleri en iyi şekilde aldığını belirterek, personelin ARFF Memurları Günü'nü kutladığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Havacılık Yaşam Güncel Haberler

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