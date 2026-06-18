Şırnak merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şırnak merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güçlükonak ilçesinde Ilısu Baraj Gölü kenarında kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Şırnak, Siirt ve İstanbul'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ş.A, B.B, A.T, A.E. ve R.A. gözaltına alınırken, aramalarda 914 kök kenevir bitkisi, 230 gram kubar esrar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.