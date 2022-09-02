İçişleri Bakanı Soylu: "3 terörist etkisiz hale getirildi, teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Soylu, "Teslim olun, yoksa, sarı torba kaçınılmaz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa, sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık" ifadelerine yer verdi. (Musa Erdoğan - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Süleyman Soylu Twitter Şırnak 3. Sayfa Güncel Haberler

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