Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İsrail'le silah ticaretini sürdüreceklerini açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail ile karşılıklı silah satışlarının sürdüğünü ve ordularını modernize etmek için işbirliklerinin devam edeceğini açıkladı. Vucic, Sırbistan'ın savunma kapasitesini güçlendirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Vucic, ülkesindeki Smederevska Palanka bölgesine yaptığı ziyarette, gündemle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sırbistan'ın, İsrail'in silah fabrikası" olduğu yönündeki haberlerle ilgili konuşan Vucic, hem İsrail hem de Araplarla dost olduklarını söyledi."

Silah sattıklarını belirttiği İsrail ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını aktaran Vucic, "Onlar bize silah satıyor, biz de onlara silah satıyoruz ve bu böyle devam edecek. Biz dijital bir ordu kuruyoruz. En modern orduya sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Sırbistan ordusunun modernizasyonu konusunda İsrail'den bazı sistemler satın alındığını dile getiren Vucic, bu sistemleri ilerleyen süreçte tanıtacaklarını dile getirdi.

Sırbistan'ın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini ve ülkesinin kimseye saldırma niyetinde olmadığını kaydeden Vucic, "Benim görevim ülkeyi korumak ve savunmasını güçlendirmek." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar

Maça saatler kala flaş karar
Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor

Tehdit ediliyorlar
İran: Hark Adası saldırısında asker ve sivil can kaybı yok

ABD'nin vurduğu kritik ada için İran'dan resmi açıklama geldi
Kuveyt'te hava üssünü İHA saldırısı! 3 asker yaralandı

Körfez ülkesindeki hava üssüne saldırı!
Selçuk İnan'dan Cihan Aydın'a: Onu sevmiyorum! Maçımıza vermeyin, sahaya çıkmam

''Onu sevmiyorum! Maçımıza vermeyin, sahaya çıkmam''
Jhon Duran, Gedson Fernandes'i üzdü

Jhon Duran, Beşiktaş ve G.Saray'ın eski yıldızını üzdü