Sırbistan'ın Çin'den uçaksavar sistemi aldığı iddiası - Haberler

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Sırbistan'ın Çin'den uçaksavar sistemi aldığı iddiası

AA - Emel Öz - Güncel
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Sırbistan'ın Çin'den uçaksavar sistemi aldığı iddiası

Sırbistan'ın bu hafta sonu Çin'den "örtülü bir operasyonla" uçaksavar sistemi teslim aldığı iddia edildi.

Sırbistan'ın bu hafta sonu Çin'den "örtülü bir operasyonla" uçaksavar sistemi teslim aldığı iddia edildi.

Askeri uzmanlar, yaptıkları açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerine ait altı Y-20 nakliye uçağının dün erken saatlerde Belgrad'ın sivil havaalanına indiğini ve Sırp ordusu için HQ-22 uçaksavar karadan havaya füze sistemleri getirdiğini belirtti.

Askeri işaretlere sahip Çin kargo uçakları, Belgrad'ın Nikola Tesla havaalanında görüntülendi.

Sırbistan Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

AA / Emel Öz - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan, Belgrad, Sırp, Güncel, Haberler

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