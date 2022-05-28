Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

AA - Lejla Biogradlija - Güncel
 - Güncelleme:
Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kadın dernekleri tarafından Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kadın dernekleri tarafından Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı.

Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerinde "Savaşa son", "Putin'i durdurun" yazılı dövizler taşırken meydana Ukrayna bayrakları asıldı.

Gösteriye katılan aktivist Aida Corovic, Ukrayna'daki savaş mağdurlarıyla empati kurulmadığını ifade ederek "Yıkılan kentlerde bir zamanlar yaşayan insanların sesleri duyulmuyor, yüzleri görülmüyor." dedi.

Belgrad Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan Biljana Stojkovic de hiçbir toprak mücadelesi, siyasi manipülasyon ve oligarşinin insan hayatından daha değerli olmadığını belirterek, "Bir insanı öldürdüğünüzde bütün dünya ölür. Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olmalıyız." diye konuştu.

Göstericiler daha sonra, Rusya'nın Belgrad Büyükelçiliğine yürüyerek savaşın sonlandırılmasını içeren talep mektuplarını teslim etti.

AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Sırbistan Belgrad Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title