Sırbistan'da İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısı

Güncelleme:
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen gösteride, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı nedeniyle yarışmanın boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

Belgrad'daki Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) binasının önünde toplanan grup, Sırbistan'ın Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasının İsrail'in işlediği suçlara destek anlamına geldiğine dikkati çekti.

Sırbistan'a yarışmayı boykot etme çağrısında bulunan grup, ülkenin kamu yayıncısı RTS'nin de katılımını iptal etmesi gerektiğini belirtti.

Grup, gösteri sırasında ellerinde Filistin bayrakları taşıdı.

Gösterinin organizatörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması yerine Filistin temalı yayın yapılması gerektiği vurgulandı.

Slovenya, İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından yarışmadan çekilme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
