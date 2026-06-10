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Gümüşhane'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kavakpınarı köyü mevkisinde, Selami E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Asker E, kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Özkan K, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
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