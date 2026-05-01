Sinyalizasyon direğine çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde sinyalizasyon ışığının direğine çarparak takla atan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolu Aşağı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun yönüne giden D.D. yönetimindeki 34 GNH 968 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu sinyalizasyon ışığının direğine çarparak takla attı. Kazada, ters dönen araçtaki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan; kaza anında arkadan gelen başka otomobilin sürücüsü de otomobile çarpmamak için aracı refüje çıkardı. İkinci kazada yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.