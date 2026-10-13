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Sinop Türkeli'de balıkçılar bol palamutla limana döndü, av dronla görüntülendi

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Sinop Türkeli'de balıkçılar bol palamutla limana döndü, av dronla görüntülendi
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Sinop Türkeli'de 1 Eylül'de başlayan palamut avı mesaisi sürüyor; balıkçılar küçük teknelerle denize açılıp bol palamut avlıyor. Limana dönen balıkçıların kasalar dolusu palamudu ilçe ve kentteki tezgahlarda tüketiciyle buluşurken, av mesaisi dronla görüntülendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçıların palamut avı mesaisi, dronla görüntülendi.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulan Karadenizli balıkçıların palamut avı mesaisi devam ediyor.

Türkeli ilçesinde küçük boydaki tekneleriyle limandan denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktardaki palamutla limana dönüyor.

Balıkçılarca avlanan kasalar dolusu palamut, ilçe ve kent genelindeki tezgahlarda tüketiciyle buluşuyor.

Balıkçıların bölgede sürdürdüğü av mesaisi, dronla kaydedildi.

Kaynak: AA
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