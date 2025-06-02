Sinop'ta Uçurtma Şenliği Coşkusu
Sinop'un Boyabat ilçesinde Dumlupınar İlkokulu tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde, 44 yarışmacı en iyi uçurtmayı uçurmak için mücadele etti. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir Projem Var" projesi kapsamında Dumlupınar İlkokulu tarafından Daylı Stadı'nda gerçekleştirilen şenlikte, 44 yarışmacı uçurtmalarını uçurarak, dereceye girmek için mücadele etti.
Renkli görüntülere sahne olan yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Enver Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından para ödülünün yanı sıra teşekkür belgesi takdim edildi.
Etkinliğe Kaymakamı Yılmaz'ın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, diğer ilgililer veliler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel