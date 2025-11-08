Sinop'ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
Sinop'un Gerze ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından öğrencilerine yönelik düzenlenen trafik güvenliği eğitiminde, 'Önce yaya' sloganının önemi vurgulandı. Eğitim sonunda okul çevresindeki yaya geçidi boyandı.
Sinop'ta, Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
Karlı TOBB İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafikte yaya önceliğini vurgulayan "Önce yaya" sloganının önemi anlatıldı.
Eğitimin ardından jandarma ekipleri ve öğrenciler tarafından okul çevresindeki yaya geçidi boyandı.
Ekipler, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmanın ilerleyen yıllarda güvenli toplum oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel