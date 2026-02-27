Haberler

Erfelek'te Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Sinop'un Erfelek ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısında tarım, yol, su, enerji, sağlık ve eğitim gibi konular değerlendirildi. Muhtarların önerileri dinlenirken, eksikliklerin giderilmesi için talimatlar verildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

Erfelek Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız, Belediye Başkanı Mehmet Uzun, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İlçe genelinde sürdürülen tarım, yol, su, enerji, sağlık, eğitim, iletişim ve altyapı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, muhtarların talep ve önerileri de ele alındı.

Vali Mustafa Özarslan, toplantının ardından çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
