Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Meydankapı Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.E.B. idaresindeki 63 AJT 128 plakalı motosiklet, Meydankapı Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel