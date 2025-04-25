Sinop'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Z.A'nın kullandığı 55 AJD 980 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel