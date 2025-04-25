İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi! Bir saatte 4 kez sallandı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

Artçı depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan uykuları kaçıracak uyarı
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi

Narin Güran davasında mahkemeden 'tutukluluk' kararı

Sinop'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Z.A'nın kullandığı 55 AJD 980 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.