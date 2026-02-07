Haberler

Sinop'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü

Sinop'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Ada Mahallesi'nde bir otoparkta E.K. ve C.İ. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. C.İ, E.K'yi tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı. E.K, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybetti. C.İ. gözaltına alındı.

Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezi Ada Mahallesi'ndeki bir otoparkta E.K. ile C.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.İ, E.K'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı C.İ. gözaltına alınırken, E.K'nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

7 kişi tutuklandı! Aralarında tüm Türkiye'nin tanıdığı fenomen de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi

Kraliçeyi, Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı