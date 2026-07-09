Dikmen'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'un Dikmen ilçesinde Nurettin ve Mehmet Ali Kaya kardeşlere ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Dikmen ilçesinde bir evde çıkan yangın, söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Merkez Kırçal Mahallesi'nde Nurettin ve Mehmet Ali Kaya kardeşlere ait iki katlı binada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Dikmen Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Velaattin Saatci