Sinop'ta Denizanası Yoğunluğu Artıyor

Sinop'ta Denizanası Yoğunluğu Artıyor
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Sinop'un kıyı şeridinde denizanası varlığında artış gözlemleniyor. Su sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle denizanaları gruplar halinde sahile ulaşmakta ve bu durum bilim insanları tarafından takip ediliyor.

Kilometrelerce kıyı şeridine sahip Sinop'ta çok sayıda denizanası görüntülendi.

Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak deniz suyu sıcaklığının yüksek seyrettiği Karadeniz'de denizanası varlığındaki artış devam ediyor.

175 kilometre kıyı şeridine sahip olan ve aynı zamanda Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta, sahillerde gruplar halinde oluşan denizanası yoğunluğu dikkati çekiyor.

Çoğunlukla deniz yüzeyinde görülen denizanalarına zaman zaman da sahillerde kum üzerinde de rastlanabiliyor.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, AA muhabirine, denizanalarının son birkaç aydır Sinop sahillerinde sıkça görülmeye başladığını söyledi.

Bu tablonun oluşmasındaki birinci sebebin deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi olduğunu anlatan Bat, "Denizanası varlığındaki artışı bilim camiası olarak yakından takip ediyoruz. Farklı sebeplere bağlı olarak denizanalarının varlıklarında bir artış olduğu görülüyor. Bu sebepler arasında ilk sırada da deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi var." dedi.

Denizanalarının üreme süreçlerinde gruplar halinde görülebildiklerini aktaran Bat, "Karadeniz'de sert esen rüzgarlarla birlikte bu canlılar gruplar halinde sahile ulaşabiliyor. Dolasıyla buralarda bir yoğunluk oluşturuyorlar. Bu tablo son dönemde geçmiş yıllara oranla daha sık karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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