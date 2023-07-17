Sinop Merkez Bostancılı Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın sonucunda depo tamamen yanarak küle döndü. Yangının bıraktığı tahribat dron ile havadan görüntülendi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta çıkan yangında inşaat firması deposu küle döndü. Yangının bıraktığı tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Sinop Merkez Bostancılı Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait depoda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine Sinop Belediyesi ve ilçe belediyeleri itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'larıyla müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması için iş makineleriyle de duvarlar yıkılarak içerideki yangın söndürülmeye çalışıldı. Yapılan yoğun çalışmalara rağmen depo tamamen yanarak küle döndü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP