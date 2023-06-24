Sinop'ta Boyabat Hayvan Pazarı Kurban Bayramı için açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesindeki hayvan pazarı, Kurban Bayramı dolayısıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Şap hastalığı nedeniyle kapanan pazar, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından açıldı. Besiciler kurbanlıklarını müşteri bekliyor. Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da pazarın açılışına katılarak, vatandaşlarla sohbet etti ve Kurban Bayramı'nın önemine dikkat çekti.

Sinop'un Boyabat ilçesindeki hayvan pazarında, Kurban Bayramı dolayısıyla yeniden hizmet sunulmaya başlandı.

Bir süre önce şap hastalığı nedeniyle kapanan Daylı köyü mevkindeki Boyabat Hayvan Pazarı, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yeniden açıldı.

Kurban Bayramı öncesi hizmet vermeye başlayan hayvan pazarında besiciler kurbanlıklarına müşteri bekliyor.

Pazarın açılışına Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da katılarak, besiciler ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla sohbet edip bereketli ve hayırlı işler diledi.

Kurban Bayramı'nın dini vecibelerden biri olduğuna işaret eden Coşar, "Bu vecibeyi yerine getirirken hayvan pazarlarımız oluşuyor. Memleketimizde de senelerden beridir süregelen bir pazarımız var. Bugün pazarımızın ilk günü, bu sebeple biraz hareketsiz. Tahmin ediyoruz ki bu sene Kurban Bayramı çok hareketli geçecek. Dolayısıyla besicilerimiz kurban satacak, vatandaşlarımız kurban alacak, kurban kesecekler. Ekonomik canlılık oluşacak." dedi.

Coşar, herkesin huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi temennisinde bulunarak, tüm İslam alemi ve Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutladı.