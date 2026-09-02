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Sinop'ta Yunuslar Bilim Gemisine Eşlik Etti

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Sinop'ta bilimsel araştırma gemisine eşlik eden yunus sürüsü güzel görüntüler oluşturdu.

Sinop'ta bilimsel araştırma gemisine eşlik eden yunus sürüsü güzel görüntüler oluşturdu.

Sinop Üniversitesi Seydi Ali Reis gemisi bilimsel araştırma faaliyetinde bulunmak için Gerze açıklarında yol aldı.

Gemiye, yolculuğu sırasında yunuslar eşlik etti.

Yunusların gemiyle yarıştığı anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Sürü halindeki yunuslar bir süre gemiye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA
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