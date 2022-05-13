Sinop'ta bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Haberler

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Sinop'ta bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

BOYABAT, SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde karşılaşan Mesut Özcan ile Muhammed Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Özcan, Muhammed Y. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Özcan, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Mesut Özcan, Boyabat, Sinop, Güncel, Haberler

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