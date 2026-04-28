Sinop'ta balık ağına takılan yunus yavrusu kurtarıldı

Sinop'ta ağa takılan yunus yavrusu, balıkçılar tarafından kurtarılarak denize salındı.

Türkeli ilçesi açıklarında küçük boy tekneyle avcılık yapan balıkçılar, ağlarını denize bıraktı.

Bir süre sonra denizden çekilen ağda bir yunus yavrusu olduğunu gören balıkçılar, yunusu kurtarmak için çalışma başlattı.

Tekneye çekilen ağdan kurtarılan yunus, tekrar suya bırakıldı.