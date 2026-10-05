Sinop'ta araçta 2 kilo 892 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Sinop'ta araçta 2 kilo 892 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop-Kastamonu kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, çantalarda 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Sinop'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Sinop-Kastamonu kara yolunda durdurulan bir araçta arama yaptı.
Araçtaki çantalarda yapılan aramalarda, 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA