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Sinop'ta araçta 2 kilo 892 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Sinop'ta araçta 2 kilo 892 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Sinop-Kastamonu kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, çantalarda 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Sinop'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Sinop-Kastamonu kara yolunda durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçtaki çantalarda yapılan aramalarda, 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
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