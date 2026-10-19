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Sinop'ta 820 TOKİ konutunun yapım ihalesi 9 Aralık 2026'da yapılacak

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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, TOKİ'nin Sinop'ta inşa edeceği 820 konutun yapım ihalesinin 9 Aralık 2026'da yapılacağını bildirdi. Projede 3 ticaret merkezi ve 1 cami de yer alacak; Maviş, konutların kent merkezi, üniversite ve hastaneye yakın olacağını belirtti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kentte inşa edilecek 820 konutun yapım ihalesinin 9 Aralık 2026 tarihinde yapılacağını bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, içerisinde 3 ticaret merkezi ve 1 caminin de bulunduğu projenin kenti için hayırlı olmasını diledi.

Projenin hayata geçirileceği alanın konumuyla önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Maviş, şunları kaydetti:

"Belediye sınırları içinde yer alan yeni konutlarımız, kent merkezine, üniversiteye ve hastaneye yakınlığının yanı sıra havalimanı, otogar ve ana ulaşım güzergahlarına kolay erişim imkanı sunmaktadır. Projemiz bu özelliğiyle hemşerilerimizin yaşam konforuna katkı sağlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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