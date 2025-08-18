Sinop'ta 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Sinop'un Korucuk Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

SİNOP'ta 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Sinop'un Korucuk Mahallesi'nde, Adem Yaman'a ait 3 katlı binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiyeciler de yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürdü. Binanın çatı katında zarar oluştuğu tespit edildi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

