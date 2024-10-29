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Sinop'ta 29 Ekim Kutlamaları: TCSG-72 Gemisi Halkın Ziyaretine Açıldı

Sinop'ta 29 Ekim Kutlamaları: TCSG-72 Gemisi Halkın Ziyaretine Açıldı
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Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TCSG-72 gemisi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Geminin personeli, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi vererek sorularını yanıtladı ve hatıra fotoğrafları çektirildi.

Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, halkın ziyaretine açıldı.

Sinop Limanı'nda bulunan iskeleye demirleyen TCSG-72 gemisi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Burada TCSG-72 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi vererek sorularını yanıtladı.

Geminin ziyarete açık kısımlarını görme fırsatı yakalayan vatandaşlar, gemide hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ziyaretçiler, geminin ziyarete açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, gemi personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Selin Ecrin Şibil - Güncel

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