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Sinop Boyabat'ta kontrolden çıkan otomobil 7 araçlı kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı

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Sinop Boyabat'ta kontrolden çıkan otomobil 7 araçlı kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce aynı yönde seyreden otomobile, ardından park halindeki 5 araca çarptı. Kazada 7 araç zarar gördü, 2 kişi yaralandı; yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 7 aracın zarar gördüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

F.K. idaresindeki 34 UP 6114 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce aynı yönde seyreden 57 ACH 152 plakalı otomobile, ardından yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 57 ACH 152 plakalı otomobilde bulunan D.A.A. ile A.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA
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