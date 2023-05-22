Singapur Başbakanı Lee, Kovid-19 testi pozitif çıkınca kendisini izole etti

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'un, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini izole ettiği bildirildi.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'un, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini izole ettiği bildirildi.

Lee, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Afrika ve Asya seyahatlerinin ardından ülkesine döndükten sonra yapılan testte Kovid-19 pozitif çıktığını kaydetti.

Genel olarak kendisini iyi hissettiğini söyleyen 71 yaşındaki Başbakan, doktorlarının semptomlar kaybolana kadar kendisini izole etmesini tavsiye ettiklerini belirtti.

Lee, en son Kovid-19 aşısını Kasım 2022'de olduğunu söyleyerek Singapurlulara, hastalığı hafif geçirmeleri için aşılarını düzenli olmaları çağrısında bulundu.

Lee, 14-16 Mayıs'ta Güney Afrika'ya ve 17-19 Mayıs'ta Kenya'ya resmi ziyarette bulunmuştu. Lee ayrıca 10-11 Mayıs'ta Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katılmıştı.