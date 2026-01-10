Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karın ardından yüksek kesimlerdeki bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi ekipleri, ulaşımda ve günlük yaşamda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle kırsal mahallelerde kontrol ve tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürdü.

Karla kaplanan yüksek rakımlı mahalleler dronla görüntülendi.