Haberler

Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, mahalleler beyaz örtüyle kaplandı. Belediyeler ulaşım ve günlük yaşamda sıkıntı yaşanmaması için çalışmalar başlattı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karın ardından yüksek kesimlerdeki bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi ekipleri, ulaşımda ve günlük yaşamda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle kırsal mahallelerde kontrol ve tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürdü.

Karla kaplanan yüksek rakımlı mahalleler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
