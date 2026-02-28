Haberler

Sındırgı'da Büyükşehir Belediyesince iftar programı düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen iftar programında vatandaşlar bir araya geldi. Programda semazen gösterisi, orta oyunu ve tasavvuf müziği dinletisi ile çocuklar için etkinlikler düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Sındırgı Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlar kurulan sofralarda bir araya geldi.

İftarın ardından semazen gösterisi, orta oyunu ve tasavvuf müziği dinletisi sunulurken, çocuklar için de çeşitli etkinlikler yapıldı.

Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve ilçe belediye başkanları katıldı.

İftarda Akın ve Sak, birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

