Ankara'da kötü şartlarda tutulan 102 hayvana el konuldu

ANKARA'nın Sincan ilçesinde müstakil ev ve bahçesindeki konteynerde kötü koşullarda tutulan 102 kedi ve köpeğe el konulurken, ev sahibi hakkında inceleme başlatıldı.

İlçedeki Çokören Mahallesi'nde kendini hayvansever olarak tanıtan kişin oturduğu müstakil ev ve bitişiğindeki konteynerde, çok sayıda sokak hayvanının kötü koşullarda tutulduğu ihbarı yapıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Temelli Jandarma Komutanlığı ekiplerince evde arama yapıldı. İncelemede, 27 köpek ve 75 kedi olmak üzere toplam 102 canlı hayvan ve 1 ölü kedi bulundu. Açık alanda bulunan köpeklerin çamur ve dışkı içerisinde yaşadığı, önlerinde yeterli mama ve temiz içme suyu bulunmadığı tespit edildi. Kapıları kilitli olan ev ve konteynerler çilingir yardımıyla açılırken, kapalı alanlardaki koşulların daha ağır olduğu görüldü. Hayvanların bulunduğu odaların uzun süredir temizlenmediği belirlendi. Hayvanların çoğunda deri, göz ve solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile aşırı zayıflık belirtileri görüldü. Hayvanların bakımlarının ciddi şekilde ihmal edildiği belirlenerek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında hayvanlara el konularak, sahiplendirilmek üzere Sincan Belediyesi'ne ait bakımevine götürüldü. Ev sahibi hakkında da inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı