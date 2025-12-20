Haberler

'Sınavsız ehliyet' vaadiyle dolandırıcılık; 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak merkezli 4 ilde, 'sınavsız ehliyet' vaadiyle dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.

ZONGULDAK merkezli 4 ilde 'sınavsız ehliyet' vaadiyle dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.

Çaycuma ilçesinde 'sınavsız ehliyet' ilanına internet üzerinden başvurarak toplam 780 bin lira para veren bir vatandaşın ihbarı sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada organize suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen Balıkesir'de 8, İzmir ve Aydın'da 1'er şüpheliye yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda bulunan 52 dijital materyal, 15 banka ve kredi kartı ile 1 pos cihazına el konuldu. Zonguldak'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

HABER: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kaza değil katliam! Faciada can kaybı yükseldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
title