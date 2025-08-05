Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı

Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşurken, sosyal medyada skandalı kanıtlayacak bir video paylaşıldı.

"HAYIRLI OLSUN, SINAVSIZ EHLİYET"

Bir genç kız, aldığı ehliyetiyle video çekti. Videoya yazılan yazıda ise, Hayırlı olsun kardeşimize. Sınavsız ehliyet" notu dikkat çekti.

SÜRÜCÜ KURSUNUN İSMİ BİLE YER ALDI

Videoda sürücü kursunun isminin de olması dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, bu şekilde sınava girmeden kaç kişinin ehliyet aldığı merak konusu oldu.