Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı

Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı
Haber Videosu

Sahte diploma skandalında çok sayıda kişi tutuklanırken, sosyal medyada bir genç kız, sınava girmeden ehliyet aldığını iddia ettiği videoyu paylaştı. Videoda, sürücü kursunun isminin de olması dikkat çekti.

Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşurken, sosyal medyada skandalı kanıtlayacak bir video paylaşıldı.

"HAYIRLI OLSUN, SINAVSIZ EHLİYET"

Bir genç kız, aldığı ehliyetiyle video çekti. Videoya yazılan yazıda ise, Hayırlı olsun kardeşimize. Sınavsız ehliyet" notu dikkat çekti.

SÜRÜCÜ KURSUNUN İSMİ BİLE YER ALDI

Videoda sürücü kursunun isminin de olması dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, bu şekilde sınava girmeden kaç kişinin ehliyet aldığı merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
70 yaşındaki kadının karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, doktorlar bile şaştı kaldı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Güzel ülkem üç kagitcilardan dolandırıcıların katillerden hırsızlardan geçilmiyor arkadaş

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Şimdi tersten gösterirler ehliyeti ruhsatı...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Belli zaten ülkede kimse trafik kural bilmiyor. IQsuna güvenemiyor direkt sınavsız satın aliyor. Bu.boyut cok kötü. Bir sürü.insanlar bu itlerin yüzünden kazalarda can veriyor. Bunpar en ağır cezalar verilmesi lazım.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

reklam amaç lı olduğu bellii

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarım75x5rwggc:

o ne verdi acaba

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
'Sahte diplomalar' gelmeyince şikayet yağdı: Çoluk çocuğumun rızkından ayırdım

Pişkinliğin bu kadarı! Sahte diplomalar gelmeyince şikayet yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.