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Sinan Ateş'in Ölüm Davası İçin Yoğun Güvenlik Önlemleri Alındı

Sinan Ateş'in Ölüm Davası İçin Yoğun Güvenlik Önlemleri Alındı
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Duruşma, 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasıyla devam edecek.

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın görüldüğü Sincan Cezaevi'nin çevresinde duruşma öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına bugün devam edilecek. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, 12'si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanığın yargılanıyor. Saat 09.30'da başlayacak duruşma nedeniyle cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi istikametindeki yollarda trafik polisleri ve çevik kuvvet ekipleri görev alırken, cezaevi önünde ise çok sayıda polis aracı, TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor. Cezaevi çevresinin yanı sıra  duruşmanın görüldüğü mahkeme salonunda da çok sayıda polis, jandarma ve cezaevi görevlisi önlem alıyor.

Hafta boyu devam etmesi öngörülen duruşmada esas hakkındaki savunmalar yapılacak. Temmuz ayındaki son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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