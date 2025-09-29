Haberler

Simge Sağın İncir Festivalinde Hayranlarıyla Buluştu
Şarkıcı Simge Sağın, Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen incir festivalinde sahne alarak hayranlarıyla buluştu. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Sağın, hatıra fotoğrafları çektirdi ve konser sonunda yöresel hediyelerle ödüllendirildi.

Şarkıcı Simge Sağın Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen incir festivali kapsamında sahneye çıktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Sağın sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sağın, zaman zaman sahneden inerek hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, konserin sonunda Simge Sağın'a yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi ve plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
