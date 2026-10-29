Simav'da jandarma operasyonunda 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Simav'da jandarma operasyonunda 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın belirlenen 3 iş yerine düzenlediği operasyonda 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefon sattıkları belirlenen iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 3 iş yerine operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, kaçak telefon sattıkları belirlenen iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.