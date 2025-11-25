Haberler

Silopi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Silopi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü ile motosikletteki bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

İpekyolu Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CFA 145 plakalı hafif ticari araç ve M.Y'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada, sürücü M.Y. ve motosikletteki E.Y. (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
