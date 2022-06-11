Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi - Haberler

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Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen sınavda öğrenciler, Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili soruları yanıtlamaya çalıştı.

AGD Silopi Temsilcisi Aşkın Öztürk, ilçedeki sınava 400 kişinin başvurduğunu söyledi.

Öztürk şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, önderimiz Hazreti Muhammed'in hayatını okumuş oldukları siyer kitaplarından öğrendiler. İnsanlığın çıkmaza girdiği, gençliğin manevi boşlukta olduğu bu dönemde temel hedefimiz gençlerimizin peygamberimizin hayatını okuyup, anlayıp hayatına tatbik etmesidir. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar düsturu ile yaratılış gayesini bilen ahlaki ve manevi değerler etrafında birleşmiş, ailesine, toplumuna, ülkesine ve yaratıcısına karşı sorumluluğunun farkında bir gençlik inşa etmeye gayret ediyoruz."

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

Anadolu Gençlik Derneği Hz Muhammed gençlik Şırnak Güncel Haberler

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