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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Silopi Aile Destek Merkezinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Uzman Klinik Psikolog Güneş İzgiş Sünektin katıldı.

Seminerde, kadına yönelik şiddetin psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sosyal boyutları ele alındı.

Sünektin, şiddete maruz kalan veya şiddet riski altında bulunan kadınların başvurabilecekleri kurum ve kuruluşlar, destek mekanizmaları ile izlemeleri gereken yollar hakkında bilgilendirme yaptı.

Seminerin ardından Aile Destek Merkezinde görev yapan kadın eğitmenler, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir video hazırladı.

Videoda kadın eğitmenler, şiddetin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını ve kadınların güvenli, eşit ve özgür bir yaşam hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Seminer ve hazırlanan farkındalık videosuyla, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılması ve kadınların hakları konusunda bilinçlenmesine katkı sunulması amaçlandı.

Kaynak: AA